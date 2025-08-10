Scalera: “Parco delle Gravine ridotto a discarica dopo 20 anni”

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (LPD) ha denunciato lo stato di degrado del Parco delle Gravine, a vent’anni dalla sua istituzione, definendolo “una discarica a cielo aperto”.

Scalera ha ricordato di aver richiesto a inizio anno un’audizione urgente sul Parco, tenutasi in due sedute il 10 e il 17 febbraio, durante la quale aveva sollecitato all’assessore regionale all’Ambiente una gestione più efficace, con riperimetrazione e nuova tabellazione.

A distanza di oltre sei mesi, ha dichiarato il consigliere, “nulla è stato fatto”. Durante sopralluoghi in alcune aree del Parco, Scalera ha constatato la presenza diffusa di rifiuti e zone colpite da incendi anche recenti.

Alla ripresa dei lavori consiliari, dopo la pausa estiva, l’esponente di LPD chiederà una nuova audizione con l’assessore regionale all’Ambiente, per chiarire quali provvedimenti il Governo regionale stia adottando o intenda adottare.

“Dopo anni di mancanze e inerzia, la sinistra che guida la Regione Puglia da 20 anni ha fallito anche in materia ambientale”, ha concluso Scalera.

