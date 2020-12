Scale a chiocciola legno: tutte le informazioni utili all’acquisto

Molto spesso vengono scelte soprattutto per mancanza di spazio. Le scale a chiocciola in legno infatti consentono di spostarsi da un piano all’altro senza rubare troppa superficie alle stanze nelle quali sono collocate. Con il loro diametro minimo molto contenuto, circa 120 cm se si tratta di classiche scale a chiocciola a pianta rotonda e 100 cm di lato se invece sono le scale a chiocciola a pianta quadrata, possono rubare una volumetria variabile a seconda della loro collocazione nella stanza.

I vantaggi di una scala a chiocciola in legno

Il vantaggio di installare le scala a chiocciola, legno o metallo non cambia, è innegabile in termini di spazio. Ma non bisogna sottovalutare l’elemento di fascino delle sue linee curve. Metallo o legno? Diciamo che di solito si predilige una realizzazione delle scale a chiocciola in metallo principalmente quando si vuole celebrare lo spirito rétro di memoria bohemienne, oppure per enfatizzare la vocazione minimale del loft dove questo tipo di scala è comune. Una ricerca di dettagli più eleganti e caldi porta a scegliere invece le scale a chioccola in legno perché si adattano a molti ambienti e apportano un tocco confortevole all’ambiente. Infine c’è la combinazione di scale a chiocciola in legno e acciaio, una soluzione moderna che sfrutta i pregi di entrambi i materiali. Di solito, soprattutto nei modelli prefabbricati, l’asse centrale detto anche il piantone è sempre in metallo. Si tratta del sostegno principale della scala e può essere di diversi colori così da accostarsi elegantemente alla tonalità di legno scelto per i gradini che vengono posizionati tutto attorno.

Gli elementi di una scala a chiocciola

Quando si acquista una scala a chiocciola in legno, in acciaio o in entrambi i materiali associati, oltre a piantone e gradini ci sono altri elementi peculiari che compongono la struttura. Ci sono i distanziali, ovvero gli elementi cilindrici (nella scala a chiocciola a pianta tonda) che separano i gradini in altezza, e che quindi costituiscono le alzate. Il piantone è fissato a terra grazie alla piastra di base che serve a bloccarla e a sostenerne il peso. C’è poi il pianerottolo o gradino di sbarco che costituisce l’uscita della scala: va ricordato che di solito la sua forma è diversa perché si accede alla scala a chiocciola in legno o in acciaio attraversando il raggio e se ne esce attraversando invece la circonferenza oppure il lato.

Scala a chiocciola a destra o a sinistra?

Nella scelta delle scale a chiocciola in legno o in metallo bisogna tenere conto che possono essere destrorse, dette anche orarie, quando la scala gira verso destra. In questo caso, quando si sala la scala, il piantone è alla destra e il corrimano dove appoggiarsi è a sinistra. Oppure possono essere sinistrorse, o cosiddette antiorarie, quando la scala si avvita verso sinistra. In questo caso, percorrendo in salita la scala si ha il corrimano dove appoggiare le mano a destra e il piantone centrale invece a sinistra.

Quanti gradini servono nelle scale a chiocciola in legno e in metallo?

Le scale a chiocciola in legno o in acciaio possono essere a pianta rotonda oppure quadrata. In quelle rotonde il numero dei gradini varia in base al diametro della scala che da un minimo di legge di 120 cm può arrivare anche a 200 cm. Infatti, più aumenta il diametro e maggiore diventa la profondità della pedata, di conseguenza può aumentare il numero di gradini e ridursi l’alzata. Quando invece si installa una scala a chiocciola in legno a pianta quadrata, bisogna ricordare che i gradini, diversamente dalle scala chiocciola con base rotonda, non sono tutti uguali. Quindi per ragioni pratiche, sia costruttive che di costi, anche se non esiste un regola assoluta, la tendenza nelle scale a chiocciola prefabbricate è quella di contenere il numero di gradini.