Sbarco di 84 migranti nella notte a Gallipoli

Sono ben 84 i migranti arrivati alle due della notte a Gallipoli a bordo di un veliero. Ad intercettarli gli uomini della Guardia di Finanza, l'imbarcazione si era incagliata negli scogli. A bordo diversi nuclei familiari con 11 donne e 3 bambini. I migranti provenienti da Iran, Iraq, Somalia e Pakistan. Sul posto il personale della Croce Rossa Italiana e i medici di frontiera USMAF, stanno tutti bene. Una donna, colta da malore è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Tra gli 84 sono stati individuati i due presunti scafisti. I migranti sono stati trasportati al centro di prima accoglienza don Tonino Bello di Otranto per le procedure di identificazione.