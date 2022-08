“Dopo quasi 9 giorni trascorsi in mare, le autorità italiane hanno finalmente assegnato Taranto come porto sicuro di sbarco per i 659 superstiti a bordo di GeoBarents”. Lo annuncia in un tweet Medici Senza Frontiere. Dopo una settimana, è arrivato il via libera del Viminale per sbarcare a Taranto i 659 migranti a bordo della nave umanitaria di Medici senza frontiere, che da giorni lancia appelli a Italia e Malta per poter portare a terra le persone salvate in diverse operazioni di soccorso nel Mediterraneo. “Un’attesa lunga, sofferente e ingiustificata per naufraghi ed equipaggio, che non dovrà più ripetersi”, si legge ancora nel messaggio lanciato su Twitter. A bordo della Geo Barents ci sono diverse donne incinte, molti bambini e neonati.