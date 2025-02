Sbarcano al porto di Bari con 230mila euro non dichiarati

BARI – Finanzieri e funzionari dell’Agenzia delle dogane in servizio nel porto di Bari hanno trovato oltre 237 mila euro (non dichiarati) in un’auto proveniente dalla Grecia. Gli operatori hanno controllato una vettura da poco sbarcata e Bari e, insospettiti dal nervosismo manifestato dal conducente, hanno approfondito i controlli estendendoli anche ai passeggeri. A uno di questi sono stati trovati 30mila euro, al conducente oltre 206mila nascosti in un marsupio e in banconote anche di grosso taglio. I controlli hanno escluso “la riconducibilità delle somme trasportate a possibili condotte delittuose” e gli operatori hanno

sequestrato il 50% della somma trasportata dal conducente (98.450 euro) e il 15% di quella trasportata dal

passeggero.

