Sbarca a a Taranto il Festival Olistico e Vegano

Sbarca a Taranto sabato 24 e domenica 25 giugno il Cosmic Fest – il Festival Olistico e Veg sul Benessere Umano e Planetario più seguito d’Italia, giunto alla 14a edizione, per una 3a tappa che riserva occasioni uniche di evoluzione e di splendida condivisione nei settori del benessere, delle pratiche spirituali e dell’ecosostenibilità.

Nomi di riguardo attendono la città, incoronata a tutti gli effetti dal Leone di Fuoco che è il sottotitolo caratterizzante del tour di quest’anno che prevede tantissime tappe in Italia e alcune all’estero. In riva allo Jonio sbarcheranno Alberto Lori, voce storica della Rai; lo scrittore Luca Pellicari e il Dott. Michele Riefoli (una delle figure più autorevoli nell’ambito della nutrizione a base vegetale a livello nazionale) il musicista Yari Carrisi Power, figlio di Albano e Romina Power, e le novità rispetto alle precedenti edizioni come i tarocchi psicoevolutivi di Antonella Cavalcante, collaboratrice di Cristobal Jodorowsky.

Dopo il successo della precedente tappa a Civitanova torna Federico De Giorgi, l’ideatore del Cosmic Fest, con il laboratorio esperienziale “Ti Mangio” : “Innanzitutto sottolineo – afferma De Giorgi – non è un’esperienza che comprende il cibo che è molto di più di quello che mangiamo perché noi ci nutriamo anche di emozioni, visioni e relazioni. E’ un’esperienza altamente sensoriale che si realizzerà con l’utilizzo del corpo”.

La programmazione include tantissimi operatori olistici locali (e non) che accoglieranno gli utenti nelle giornate di sabato e domenica presso il Chiostro SS. Crocifisso sito in Piazza del Crocifisso, tra conferenze, seminari, alimentazione vegan, spettacoli, meditazioni con monaci tibetani e tantissimo altro a cui possono prendere parte giovani e famiglie, per una proposta avvolgente e rieducativa a 360°. Grande attesa per il concerto del noto violinista Francesco Greco che si svolgerà nella serata di domenica 25, il musicista tarantino sarà accompagnato nell’occasione da Domenico Debartolomeo.

Negli spazi del festival è previsto un mercatino cruelty free dove saranno presenti diversi espositori, e un’area benessere in cui gli utenti potranno accedere consulti individuali a massaggi, shiatsu, sedute di tarocchi, pratiche di riequilibrio energetico.

“Il Cosmic Vegan Fest è un miracolo che ormai si ripete da più di quattordici anni e ha visto susseguirsi personalità di rilievo in diversi ambiti nelle varie programmazioni; nomi di prestigio tra cui ricordiamo Cristobal Jodorowsky, Eugenio Bennato, Radiodervish, Thea Crudi, Dott.ssa Michela De Petris e Thomas Torelli – commenta Federico De Giorgi, ideatore del festival -. Tutto questo si è reso possibile grazie al mio caparbio impegno perché questa manifestazione la sento come una straordinaria missione di comune evoluzione,che quest’anno viene co-organizzata da diverse persone nei luoghi in cui approda. A Taranto per esempio il festival ha attivato un bellissimo gruppo che ha plasmato la programmazione: Francesca Roberto è la responsabile del settore olistico, Stefania Bottiglia e Minny Dinucci si occupano delle iniziative nell’ambito vegan e dell’ecologia mentre Simona Di Giorgio della segreteria. A chi è adatto questo Festival? E’ rivolto a giovani e ad adulti ma direi un po’ a tutti visto che all’interno della ricca programmazione sono previste attività per bambini come il “face painting” con colori ecologici e assolutamente atossici quindi il Cosmic Fest è anche per le famiglie. Venite a trovarci!”.

L’ingresso al festival è gratuito, alcune iniziative richiedono un contributo di partecipazione simbolico.

Ulteriori info sul sito www.cosmicveganfest.it

Per leggere tutto il programma visitare la pagina: www.cosmicveganfest.it/taranto-cosmicfest.html

