Savino Stallone promosso primo dirigente Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Un riconoscimento al merito, alla competenza tecnica e all’impegno istituzionale

Un importante traguardo professionale per l’ingegner Savino Stallone, promosso a Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Attualmente in servizio presso l’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Stallone vanta una carriera solida, costruita attraverso competenze tecniche, esperienze operative e incarichi di rilevanza nazionale.

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Stallone ha fatto il suo ingresso nel Corpo nel 2011 con la qualifica di Direttore antincendi. Dopo un primo incarico nel 2012 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, dove si è distinto come funzionario responsabile della gestione delle sedi di servizio e dell’Ufficio Acquisti, nel 2015, è stato successivamente assegnato al Comando di Bari ricoprendo il ruolo di responsabile dell’area formazione.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli chiave come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la Direzione Regionale Puglia e il Comando di Bari, dimostrando particolare attenzione alle tematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

L’ingegner Stallone ha inoltre affiancato all’impegno operativo una forte dedizione alla formazione: ha tenuto lezioni nei corsi di formazione per allievi vicedirettori del Corpo, affrontando le strategie antincendio previste dal Codice di Prevenzione Incendi, trattando il tema della gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e nei grandi eventi. Ha anche svolto attività formativa in ambito universitario, come docente al corso “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” rivolto ai dipendenti dell’Università degli Studi di Bari e al corso di formazione “compentenze trasversali” presso la Facoltà di Agraria della stessa università.

Sul piano accademico, Stallone ha arricchito inoltre il proprio profilo con due titoli post-laurea: il Master universitario in Disaster Management e Protezione Civile e il Master di II livello in Management & Governance della Pubblica Amministrazione, entrambi centrati sul governo dei processi complessi nella pubblica amministrazione e nella gestione delle emergenze.

La promozione a Primo Dirigente rappresenta un riconoscimento per l’intero percorso professionale di Stallone, che ha saputo unire una profonda conoscenza tecnica ad un forte senso delle istituzioni. Un risultato che rafforza la struttura dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e premia il merito e la preparazione al servizio della collettività.

