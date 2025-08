Sava, ufficiale lo staff tecnico e sette nuovi innesti per la prima squadra

Il Sava apre ufficialmente la stagione 2025/26 annunciando la composizione dello staff tecnico e una serie di nuovi innesti che andranno a rafforzare la rosa a disposizione di Federico Malacari, nuovo allenatore della prima squadra.

Accanto all’allenatore siederanno il vice allenatore Eliberto Pinca, il preparatore atletico Giuseppe Ducale e l’allenatore dei portieri Pietro Bettin, lo scorso anno a Massafra e con trascorsi anche nel Taranto tra Serie C e D.

Tra i pali, il primo nome nuovo è Pierluca Pizzaleo, classe 2002, portiere di esperienza in Eccellenza, già visto con le maglie di Manduria, Ginosa e Massafra. È lui il primo tassello ufficiale della squadra biancorossa per la nuova annata.

Sul fronte offensivo arriva Jonathan Vapore, anche lui classe 2002, attaccante grintoso reduce da esperienze in Eccellenza con Manduria, Ginosa e Massafra, pronto ora a guidare l’attacco del Sava.

A centrocampo sono ben tre i volti nuovi. Il primo è Vincenzo Richella, centrocampista offensivo di 31 anni con alle spalle una carriera in Serie D, in particolare con il Fasano, e reduce dall’ultima stagione a Massafra. Con lui anche Mattia Napolitano, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Taranto, e con presenze in Eccellenza con Manduria, Grottaglie e Massafra. Terzo rinforzo in mediana è Vito Lombardi, giocatore duttile che ha militato in diverse squadre pugliesi come Grottaglie, Avetrana, Matino e Mesagne, fresco vincitore del campionato di Eccellenza con l’Erchie.

In difesa il Sava accoglie Daniele Fabiano, calciatore proveniente dal Massafra, in grado di coprire più ruoli nel reparto arretrato grazie alla sua duttilità e determinazione.

Infine, altro rinforzo di valore è Cosimo D’Andria, terzino classe 2002 con esperienze in Serie D con Casarano e Matino, reduce dalla stagione in Eccellenza con il Novoli. Nonostante la giovane età, porta in dote affidabilità e continuità.

