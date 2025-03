Sava: tenta una rapina, 23enne fermato in flagranza

SAVA: Tenta una rapina e mette a segno la seconda in una tabaccheria, che non passa inosservata a una pattuglia dei carabinieri. Fermato in flagranza e finito in manette.

Nella tarda serata di sabato del 29 marzo, grazie a un tempestivo intervento i Carabinieri della Stazione di Sava (TA) hanno arrestato un ragazzo di 23 anni, ritenuto responsabile di rapina aggravata e tentata rapina.

L’episodio si è verificato alle ore 20,40 circa, presso una tabaccheria in pieno centro di Sava. Il giovane si era introdotto nel locale con il volto travisato e sotto la minaccia di un coltello si è fatto consegnare l’incasso dal proprietario, pari a 225 euro.

L’uomo dopo il colpo si è dato alla fuga, ma al termine di un breve inseguimento a piedi per le vie dell’abitato, è stato fermato e bloccato dai Carabinieri che erano riusciti a rilevare, durante il regolare pattugliamento, alcuni strani movimenti da parte del rapinatore, che pochi istanti prima di essere fermato aveva tentato di disfarsi del bottino, prontamente recuperato dai militari dell’arma e restituiti interamente al titolare della tabaccheria, mentre l’arma che impugnava è stata sequestrata.

I successivi accertamenti hanno fatto piena luce anche su un altro episodio analogo che quel giovane aveva tentato di mettere a segno poco prima. In questo caso la rapina non sarebbe riuscita, solo grazie alla prontezza della proprietaria di attività commerciale, poco distante dalla tabaccheria, che mettendosi ad urlare ha dato l’allarme, facendo desistere il rapinatore che si dava alla fuga.

Accertato il fatto, il 23enne e stato dichiarato in arresto per rapina e tentata rapina, ed al termine delle formalità e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Carmelo Magli” di Taranto, cosi come disposto dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto in misura precautelare della detenzione carceraria.

