Sava | Insulti sessisti arbitro, i provvedimenti saranno seri

Condividi

La piu' brutta pagina del calcio dilettantistico di questo fine settimana arriva da Sava in provincia di Taranto . Nel corso della gara tra la compagine locale e e l'altra della città di Crispiano, categoria giovanissimi regionale, un arbitro (donna) e' stata vittima per tutti i 90 minuti di ingiurie sessiste e aggressioni verbali. Tra i piu' accaniti i genitori dei giovani calciatori in campo e soprattutto le donne tra cui anche mamme che hanno invitato il giovane arbitro donna a dedicarsi al mestiere più antico del mondo piuttosto che calcare i campi da calcio. "Vai a pettinare le bambole..... Sei una deficente.... Non capisci un cazzo.... Vai a farti le unghie o piuttosto la calza invece di arbitrare. La ragazzina, dal canto suo è riuscita a portare a termine la gara, ma soprattutto a gestirla con estrema professionalità.

Il presidente degli arbitri regionali pugliesi Nicola Ayroldi ha annunciato che questo episodio increscioso avrà un seguito, anche perche' i genitori e la società del Sava non sono nuovi a questi atteggiamenti che nulla hanno a che fare con lo sport. Non è escluso che lo stesso presidente nazionale Nicchi interverrà sulla questione e che il provvedimento di sospensione delle gare per cori razzisti possa essere preso in considerazione anche per gli insulti sessisti.