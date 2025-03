Sava in lutto per la scomparsa di una giovane ragazza: Carnevale annullato

SAVA: Con un triste annuncio sui social, il sindaco di Sava, Gaetano Pichierri, ha comunicato la sospensione dei festeggiamenti del Carnevale 2025. La decisione è stata presa ieri pomeriggio a seguito di un tragico evento che ha colpito la comunità: la prematura scomparsa di una giovane ragazza.

Nel post Pichierri ha espresso il dolore e la vicinanza alla famiglia della vittima. Ha inoltre ringraziato gli organizzatori della manifestazione per la loro comprensione e sensibilità nel condividere questa scelta.

«Con profondo dispiacere e tristezza, comunico che, a seguito del tragico evento che ha colpito la nostra comunità, i festeggiamenti del Carnevale 2025 previsti per oggi sono sospesi», ha scritto ieri Pichierri nel suo post.

«In questo momento di dolore e riflessione, desideriamo unirci per onorare la memoria della giovane ragazza scomparsa all’improvviso e per sostenere la sua famiglia in questo difficile momento».

Non è escluso che il Carnevale possa riprendere in un secondo momento. «Valuteremo la possibilità di recuperare i festeggiamenti in un’altra data, quando sarà il momento giusto», ha concluso Pichierri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author