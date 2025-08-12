Sava: guardia medica nel degrado, la denuncia shock del dottore, ma il sindaco smentisce

SAVA: Polvere e sporcizia a terra e sulle attrezzature, detriti, un lavandino sporco, il citofono rotto. Così si presentava, nei giorni scorsi, la guardia medica di Sava.

A denunciarlo in un video è stato il medico Antonio Gennari: «Mancano le condizioni minime igienico-sanitarie», ha raccontato il professionista mostrando le stanze della struttura.

Un cantiere aperto, «inaccettabile – spiega nel video Gennari-, per lavorare sia per assistere i pazienti». Il sindaco di Sava, Gaetano Pichierri, ha smentito però la ricostruzione del medico.

«Gli ambienti della continuità assistenziale non sono interessati dai lavori e sono pienamente idonei all’attività – ha dichiarato sul profilo Facebook Pichierri – l’accesso è indipendente e sicuro e la pulizia è garantita quotidianamente da una ditta specializzata. L’unica area temporaneamente chiusa è un bagno, sostituito da un altro adiacente raggiungibile tramite un percorso sicuro che non attraversa il cantiere. Le immagini diffuse si riferiscono a zone dove il personale medico non può accedere».

Il sindaco ha infine rassicurato che il servizio proseguirà regolarmente nei locali e orari stabiliti dalla ASL, ribadendo che «la salute e la sicurezza di operatori e pazienti restano la nostra priorità». Di seguito le immagini del video.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author