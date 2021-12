Sava, fiamme in un appartamento, ingenti i danni

SAVA – Sono stati vissuti momenti di grande paura a Sava a causa di un incendio avvenuto all’interno di un appartamento in via Enrico Fermi, al civico 8. Il proprietario dell’immobile nel tentativo di spegnere fuoco, sviluppatosi nella camera da letto al primo piano, i quei momenti concitati avrebbe lanciato dal balcone le coperte in fiamme, finite sulla sua auto, una Fiat Punto parcheggiata sotto casa, la vettura in breve tempo è stata avvolta dal fuoco.

Ingenti danni alla struttura soprattutto nella zona interessata dalle fiamme. Sul posto oltre alla squadra di Manduria dei Vigili del fuoco, giunti anche con un’autobotte proveniente dal comando di Taranto e la Polizia Locale di Sava

I sanitari del 118 hanno constatato le condizioni delle persone che si trovavano in casa, per fortuna nulla di grave, solo grande paura.

Qui sotto l’auto danneggiata dal rogo