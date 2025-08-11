Sava, esplosione bombola: voleva prendere un caffè

SAVA: Una fuga di gas avrebbe fatto esplodere una bombola in contrada Trullo Lungo, tra Sava e Torricella, provocando gravi ustioni a un 48enne, attualmente ricoverato in rianimazione al Perrino di Brindisi. L’uomo voleva solo preparare un caffè. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous La nuova tendenza: cocktail senza alcol, per guidare in sicurezzaNext Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti potrebbe interessarti anche Emergenza incendi anche nel tarantino 11 Agosto 2025 Marzia Baldari Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti 11 Agosto 2025 Massimo Todaro La nuova tendenza: cocktail senza alcol, per guidare in sicurezza 11 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Incidente stradale a Moliterno, morta una donna di 57 anni 11 Agosto 2025 Francesco Cutro Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte 11 Agosto 2025 Leo Spalluto Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio 11 Agosto 2025 Antonella Fazio
