SAVA – Una violenta esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi in Via Verona alla periferia di Sava in provincia di Taranto. È esplosa una bombola all’interno di un appartamento, dovranno essere accertate le cause che hanno provocato la deflagrazione, pare che la bombola si trovasse all’esterno dell’abitazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti, al momento dell’esplorazione in casa non c’era nessuno, sarebbero stati i vicini a dare l’allarme dopo il forte boato che ha scosso la quiete della zona, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Manduria e i Carabinieri.

+++In aggiornamento+++

