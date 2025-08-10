Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni

SAVA – Grande paura a Sava e un ferito con gravi ustioni per lo scoppio di una bombola di gas. L’episodio è avvenuto all’interno di una villa sita in Strada Trullo Lungo nei pressi della provinciale Sava-Torricella nel primo pomeriggio di domenica 10 agosto.
La deflagrazione, avvenuta per motivi ancora da accertare, ha prodotto gravi danni all’immobile: all’interno della villa c’era una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli. L’uomo avrebbe riportato serie ustioni di secondo e terzo grado sull’85% del corpo ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Giannuzzi di Manduria. Ustioni di secondo grado per la moglie mentre sarebbero illesi i due bambini.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria e i Carabinieri di Sava che dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.
+++ IN AGGIORNAMENTO
