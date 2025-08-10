10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni

Redazione 10 Agosto 2025
centered image

SAVA – Grande paura a Sava e un ferito con gravi ustioni per lo scoppio di una bombola di gas. L’episodio è avvenuto all’interno di una villa sita in Strada Trullo Lungo nei pressi della provinciale Sava-Torricella nel primo pomeriggio di domenica 10 agosto.

La deflagrazione, avvenuta per motivi ancora da accertare, ha prodotto gravi danni all’immobile: all’interno della villa c’era una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli. L’uomo avrebbe riportato serie ustioni di secondo e terzo grado sull’85% del corpo ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Giannuzzi di Manduria. Ustioni di secondo grado per la moglie mentre sarebbero illesi i due bambini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria e i Carabinieri di Sava che dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.

+++ IN AGGIORNAMENTO

About Author

Redazione

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, sindaco sfida Governo su ex Ilva: “Piano chiaro o niente accordo”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Grottaglie, vasto incendio sulla SP72: a fuoco vegetazione

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, stasera grande chiusura del Beer Fest con Patrizia Conte

10 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, Perrini (FdI): “Con i Ladisa sport e città rinascono insieme”

10 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, postamat guasti e lunghe code, ADOC: “Situazione grave”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Scalera: “Parco delle Gravine ridotto a discarica dopo 20 anni”

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Alberobello, torna Pasqualino Gourmet: il festival del celebre panino

10 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Forziati alla guida della nuova Under 16 del Team Altamura

10 Agosto 2025 Flavio Insalata

Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni

10 Agosto 2025 Redazione