Incidente stradale mortale nella mattinata odierna sulla strada che collega Fragagnano a Sava, il sinistro è avvenuto a poca distanza dal centro abitato savese. Ha perso la vita un anziano di 83 anni che si trovava in sella ad una bicicletta, per cause da accertare ci sarebbe stato uno scontro con un mezzo della nettezza urbana. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118.