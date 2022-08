“Sono soddisfatto, non era una partita scontata – dice Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo il successo di misura sul Lecce -. Siamo in costruzione, abbiamo cambiato tanto perdendo due giocatori che nella passata stagione sono andati in doppia cifra. Abbiamo concesso poco, avremmo anche potuto raddoppiare, ma sono contento così. Il gol di Berardi? Non mi sorprende. Forse sorprende chi ancora non lo conosce, fortuna che ce l’abbiamo. Raspadori al Napoli? Non si possono trattenere i calciatori. Per noi è un vanto e un orgoglio: approda in una grande squadra e si ritaglierà il suo spazio. Ora, però, devo pensare a chi ho a disposizione”.