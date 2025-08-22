Sassi e bottiglie lanciati da piazza San Francesco, la denuncia dei residenti

GROTTAGLIE: A Grottaglie, piazza San Francesco De Geronimo è da tempo ritrovo di giovanissimi. Negli ultimi giorni però, dalla piazza sopraelevata vengono lanciati rifiuti e sassi: un pericolo per chi passa sotto e per gli stessi ragazzi. Abbiamo raccolto la preoccupazione dei ceramisti che hanno le loro attività su Via Crispi.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author