Sardegna: 82enne originario di Bari muore in spiaggia

Aveva 82 anni e stava trascorrendo un periodo di vacanza sul litorale di San Teodoro, in Gallura, il turista morto nella mattinata di sabato 15 luglio sulla spiaggia di Lu Impostu. L’uomo, residente a Milano ma originario di Bari, è stato colto da un malore, probabilmente un arresto cardiaco, mentre si trovava sul bagnasciuga in compagnia di alcuni familiari in una delle giornate più calde nell’Isola. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, ma i medici non sono riusciti a rianimarlo.

