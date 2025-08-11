11 Agosto 2025

Sarah la giovane lucana che ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

Giuseppe Cutro 11 Agosto 2025
Unica atleta proveniente dalla Basilicata che ha partecipato all’attraversata lo scorso 13 luglio

Riportiamo di seguito la lettera che ci ha inviato Sarah Alexia Placella, una ragazza lucana che è stata l’unica rappresentante della Basilicata a partecipare all’attraversata dello stretto di Messina lo scorso 13 luglio

Mi chiamo Sarah Alexia Placella e lo scorso 13 luglio ho vissuto un’esperienza speciale: ho attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, risultando l’unica partecipante proveniente dalla Basilicata.

Non vengo dal mondo del nuoto agonistico: nella mia vita ho frequentato solo due brevi corsi di nuoto, uno da bambina e uno da adolescente. Ho scelto di allenarmi da sola, seguendo un programma fornito dai coach e chiedendo solo in un secondo momento un supporto tecnico a distanza, dopo un’infiammazione alla spalla.

Nell’ultimo mese mi sono preparata ad affrontare ogni possibile difficoltà: ho nuotato nelle acque fredde di Maratea, sfidato le onde di Polignano e persino nuotato tra le meduse di Ginosa.

La traversata è stata parte di un percorso di crescita personale e professionale che ho vissuto con il coach Daniele Di Benedetti e con un gruppo eterogeneo: alcuni con esperienza, altri che non avevano mai nuotato prima, tutti uniti da un unico obiettivo, superare insieme lo Stretto.

La mia determinazione non è passata inosservata: altri partecipanti hanno apprezzato il fatto che mi sia “costruita da sola” e che abbia condiviso con loro consigli utili.

Il giorno della traversata siamo partiti da Torre Faro (Capo Peloro) e ho raggiunto la Chiesetta di Cannitello (Villa San Giovanni) in 1 ora e 25 minuti, percorrendo circa 3.700 metri.

Con mia grande sorpresa, sono arrivata per prima tra i tre del mio gruppo, un risultato che mi ha riempito di gratitudine: non tanto per la posizione, quanto per il percorso che mi ha portata fin lì.

All’arrivo, però, non ho provato la gratificazione che mi aspettavo: non ero stanca, quasi come se fosse stata una passeggiata. Solo dopo ho compreso il vero senso di questa sfida: la vittoria non è stata attraversare lo Stretto, ma vivere tutto il percorso di preparazione, dedizione, sacrifici e condivisione con il gruppo.

La sensazione più intensa che porto con me è quella di lasciarmi scivolare tra le onde, osservando i colori del fondale cambiare mentre i raggi del sole illuminavano la profondità degli abissi”.

