24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

SAPPE: “Cinque evasi in cinque giorni, serve l’Esercito fuori dagli istituti”

Redazione 24 Agosto 2025
centered image

Cinque evasioni in soli cinque giorni hanno acceso i riflettori sulla fragilità del sistema penitenziario italiano. A denunciare l’emergenza è il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il più rappresentativo del Corpo) che lancia un appello al Governo: valutare l’intervento dell’Esercito all’esterno degli istituti attraverso una vera e propria operazione “Carceri sicure”.

“Non c’è nulla di scandaloso – spiega Donato Capece, segretario generale -. In passato, in situazioni di grave emergenza, si è già fatto ricorso all’Esercito. Basti ricordare l’operazione Vespri siciliani, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, o più recentemente la disposizione del Prefetto di Nuoro per il carcere della città dopo una clamorosa evasione”.

I numeri raccontano un sistema al limite: vent’anni fa gli agenti erano oltre 40.000 a fronte di 53.000 detenuti. Oggi, con un organico previsto per legge a circa 42.000 unità, sono in servizio poco più di 36.000 poliziotti penitenziari chiamati a gestire 63.000 detenuti distribuiti in 207 carceri, 30 REMS e altrettanti UEPE. A questo si aggiunge un dato allarmante: “Se vent’anni fa andavano in pensione 500 agenti all’anno, oggi sono 3.000 ogni dodici mesi”, sottolinea Capece.

Un’emorragia di personale che, insieme al sovraffollamento e alla carenza di risorse, mette a rischio la sicurezza dei cittadini, la vita dei detenuti e la dignità del lavoro degli operatori penitenziari.

“Il tempo delle mezze misure è finito – conclude Capece -. Il sistema è al collasso e nessuno potrà dire di non sapere: l’ignoranza della crisi carceraria non potrà esentare nessuno dalle proprie responsabilità. Servono interventi immediati, strutturali e radicali”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Chi torna al lavoro e chi no, il weekend del controesodo

24 Agosto 2025 Antonio Bucci

Locorotondo: tutti a caccia di Giorgia Meloni

23 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Sanità, Giuliano: “Ricorso a medici cubani è soluzione tampone”

23 Agosto 2025 Redazione

Il ragno delle banane: il suo morso provoca un’erezione letale

23 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Conguagli “bonus gas”, Bardi avvia negoziati urgenti con le aziende fornitrici

23 Agosto 2025 Francesco Cutro

“All’Ombra delle Sirene”, su Antenna Sud speciale dedicato al lavoro dei Carabinieri

22 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Tribunale di Milano rinvia al 9 ottobre udienza sull’inibitoria

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Massafra, torna il Festival internazionale della Fisarmonica

24 Agosto 2025 Redazione

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri