14 Agosto 2025

SAPPE: “Carcere Foggia più affollato d’Italia, situazione drammatica”

Antonella D'Avola 14 Agosto 2025
Il SAPPE, sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, ha inviato nei giorni scorsi una lettera accorata al Prefetto di Foggia, all’ASL, alla sindaca Maria Aida Episcopo e ai rappresentanti politici nazionali e regionali eletti nella provincia, per chiedere un intervento urgente a sostegno del carcere di Foggia, definito “nel momento più drammatico e critico della sua storia”.

Secondo il sindacato, la casa circondariale ospita circa 670 detenuti, pari a un tasso di sovraffollamento del +225%, il più alto d’Italia, a fronte di una capienza di circa 300 posti. Molti dei reclusi sono considerati violenti e prepotenti. A questo dato si aggiunge una carenza di organico tra i poliziotti penitenziari, stimata in circa 240 unità effettive rispetto alle 296 previste per gestire un massimo di 400 detenuti.

Il SAPPE denuncia turni di servizio fino a 12 ore, con agenti costretti a sorvegliare da soli interi reparti nelle ore serali, quando il personale è ridotto anche per l’accompagnamento dei detenuti verso tribunali e ospedali. Il fenomeno del cosiddetto “turismo sanitario”, secondo il sindacato, sottrae ulteriori risorse operative e aumenta i rischi di sicurezza, anche per la cittadinanza, come già accaduto con l’evasione di 72 detenuti in passato.

Il sindacato chiede un maggior numero di visite specialistiche all’interno del penitenziario, in particolare psichiatriche, per ridurre le uscite dei detenuti e contenere il fenomeno dei droni che introducono materiale illecito, nonostante i frequenti sequestri.

Nella missiva, il SAPPE sottolinea anche la violazione dei diritti minimi garantiti dall’articolo 27 della Costituzione per la maggior parte dei detenuti, con possibili ricadute economiche per lo Stato dovute a risarcimenti. L’appello è rivolto a un intervento “bipartisan”, con l’obiettivo di affrontare un’emergenza che il sindacato definisce “drammatica sotto tutti i punti di vista”.

