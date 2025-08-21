21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sant’Oronzo, Sgm protagonista per garantire la viabilità durante la festa

Maria Teresa Carrozzo 21 Agosto 2025
centered image

 

Sant’Oronzo, Sgm protagonista per garantire la viabilità durante la festa

Damiano D’Autilia

Pres. Sgm

 

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, M5S vicino all’intesa. Super lavoro a Roma per Gemmato

21 Agosto 2025 Antonio Bucci

Commissione bilancio, Poli Bortone attacca opposizione: “ Siete dei kamikaze e irresponsabili”

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Caso dell’anziano operato per lampadina nell’ano: bufera sulla diffusione della notizia

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Commissione bilancio, Poli Bortone all’opposizione: “Siete i kamikaze della politica, irresponsabili“

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionale 8, Mazzotta (FI): «Bene il secondo lotto, ma non molliamo

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Regionali, M5S vicino all’intesa. Super lavoro a Roma per Gemmato

21 Agosto 2025 Antonio Bucci

Taranto, tris d’ufficialità: ecco Delvino, Dammacco e Souaré

21 Agosto 2025 Christian Cesario

Montemesola teatro a cielo aperto: sabato 22 il Carrozzone porta Eduardo in Piazza

21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Sant’Oronzo, Sgm protagonista per garantire la viabilità durante la festa

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo