BARI – Puglia protagonista sulla tv di stato nel giorno di Santo Stefano. Il 26 dicembre, dal teatro Kursaal Santa Lucia a partire dalle ore 9.30 sarà in onda su Rai2 Augurerai condotto da Metis Di Meo con artisti del cinema, della tv, della musica, della danza e del teatro, fra canzoni celebri, musical, balletti, testi e interpretazioni d’autore. Uno spettacolo definito un viaggio attraverso i valori di uguaglianza, solidarietà, legalità, rispetto e operosità. Sul palco, tra gli altri, Wanted Chorus, Lorenzo Baglioni, Erica Occhionero, Giulia Elettra Gorietti, Virginio, Lidia Schillaci, Uccio De Santis, Luca Lombardo, Teresa Curatelo, Potito Ruggiero. Tra gli ospiti anche David Sassoli, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Francesco Pannofino, Stefano Fresi. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari alla presenza del governatore Michele Emiliano.

A vestire i panni di Babbo Natale sarà Andrea Roncato, volto noto in tutta Italia per le sue interpretazioni televisive.