Santo Spirito : entro l’estate il lungomare completamente trasformato

Il sindaco Vito Leccese ha constatato questa mattina, l’avanzamento dei lavori relativi all’ambizioso progetto di riqualificazione, del lungomare di Santo Spirito, forte di un finanziamento di 5 milioni di euro provenienti dai fondi PON Metro e PN Metro plus, che sta ridisegnando in particolare il tratto del lungomare Cristoforo Colombo che si estende dalla storica Torre di Santo Spirito fino all’incrocio con via Marconi, abbracciando anche alcune vie limitrofe.

L’intervento punta a creare un continuum tra il tessuto urbano e la bellezza del litorale. La zona antistante la Torre di Santo Spirito manterrà la sua storica funzione di raccordo, ma con una veste completamente rinnovata.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai tradizionali banchi per la vendita del pesce, che saranno riorientati per valorizzare appieno la passeggiata e le aree pedonali.

Questi spazi saranno arricchiti da zone di sosta ombreggiate, pensate per il relax e il godimento del panorama, e da accoglienti aiuole verdi.

La carreggiata seguirà un doppio standard: asfalto fino a corso Umberto I e masselli autobloccanti nel tratto successivo, fino a via Marconi.

Ma la riqualificazione non si ferma all’estetica. Il progetto prevede la creazione di nuove aree di sosta ombreggiate, ampie zone pedonali per passeggiate in tutta sicurezza, spazi funzionali per le attività commerciali, e una moderna pista ciclabile bidirezionale protetta.

La scelta dei materiali per la pavimentazione è stata guidata dalla funzionalità e dall’armonia estetica, distinguendo chiaramente le aree carrabili, pedonali e ciclabili.

L’illuminazione pubblica e l’arredo urbano giocano un ruolo cruciale nel nuovo design del lungomare. Elementi dal design moderno e funzionale, come panchine, cestini, rastrelliere per biciclette e dissuasori, contribuiranno a creare un’immagine coordinata e accogliente. Un occhio di riguardo è stato riservato all’accessibilità, con l’installazione di mappe tattili per persone con disabilità visiva.

Un tocco di verde trasformerà il lungomare in un’oasi: alberi di tamerici saranno piantati lungo l’intera estensione, mentre ampie aiuole circolari ospiteranno tamerici e piante tappezzanti come la gazania. Un sistema di irrigazione a goccia, alimentato da vasche di raccolta delle acque piovane, garantirà la rigogliosità del nuovo polmone verde.

A completare l’opera, un sistema di illuminazione su pali a doppia altezza conferirà un nuovo carattere al lungomare Cristoforo Colombo.

“Oggi ho voluto verificare di persona l’avanzamento del cantiere che entro l’estate consegnerà finalmente ai residenti il lungomare Cristoforo Colombo completamente trasformato”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza di spazi pedonali continui e protetti, di nuovi impianti tecnologici e arredi urbani, e dell’impronta green del progetto. L’attenzione alla mobilità sostenibile è un elemento chiave, con la realizzazione di un’area ciclo-pedonale pensata per incentivare l’uso della bicicletta e la passeggiata, riducendo l’inquinamento e migliorando i collegamenti con il resto del tracciato ciclabile e con il centro di Santo Spirito.

Il sindaco ha annunciato che a breve saranno riconsegnate le aree riqualificate lato fabbricati, tra il mercato coperto e la rotatoria di via Umberto, permettendo a commercianti e cittadini di riappropriarsi di questi spazi. Successivamente, i lavori si concentreranno sulla zona dei banchi dei pescatori, con l’obiettivo di creare un mercato ittico più funzionale e accogliente. Pur scusandosi per i ritardi accumulati, il sindaco ha espresso la sua convinzione che il risultato finale ripagherà i sacrifici e i disagi sopportati da residenti, commercianti e fruitori.

L’attesa per la nuova veste del lungomare di Santo Spirito è palpabile. Questo ambizioso progetto promette di restituire alla comunità uno spazio vitale completamente rinnovato, più vivibile, più verde e più funzionale, pronto ad accogliere residenti e visitatori in un’atmosfera di ritrovata bellezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author