Lecce, l’appello dell’assessore Andrea Guido: “Ci servono spalle forti per portare i Santi”

“Ci servono spalle forti, braccia vigorose e cuori generosi. È il momento di farci avanti”. Così l’assessore al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, ha acceso i riflettori su un problema che rischia di mettere a repentaglio una delle immagini più care ai leccesi: i santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato portati a spalla lungo le strade della città durante la storica processione di fine agosto.

Una tradizione che va oltre il rito religioso e diventa atto identitario, collettivo, condiviso. Ma anche faticoso. E per i portatori di sempre – uomini devoti e temprati da anni di fede e fatica – gli anni iniziano a farsi sentire. Ecco perché, dal suo profilo Facebook, l’assessore ha lanciato un accorato appello al mondo del fitness leccese, a chi frequenta palestre, pratica sport o semplicemente ha voglia di mettersi a disposizione della comunità.

“Servono 24 giovani – ha spiegato Guido – otto per ciascuna statua. Ma facciamo 23, perché il primo a offrirsi sono io. Quest’anno non sfilo con le autorità: scelgo di mettermi in gioco, con le mani e con la schiena.”

L’alternativa, ironizza con amarezza l’assessore, sarebbe quella dei carrelli. “Ve li immaginate i simulacri di Sant’Oronzo e dei suoi compagni di martirio trascinati sulle ruote? No, non esiste. Sarebbe terribile. Non possiamo permetterlo”.

E allora, il messaggio è chiaro: il mondo del fitness leccese, uomini e donne, è chiamato a raccolta. Una chiamata che unisce fede, spirito civico e senso di appartenenza. Perché, come sottolinea Guido, “la crisi della fede e le chiese sempre più vuote sono una realtà, ma io sono convinto che i buoni sentimenti e la voglia di essere utili non abbiano età e non passino mai di moda”.

E per i nuovi portatori? Altro che panino con la mortadella. “Quest’anno frullati proteici, bibite energetiche, integratori di magnesio e potassio. Tutto ciò che serve per dare vigore a chi vorrà dare una mano – e una spalla – alla tradizione”.

Chi vorrà aderire all’iniziativa potrà farlo contattando direttamente l’Ufficio del Welfare del Comune di Lecce. Le statue aspettano. E i santi patroni pure.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts