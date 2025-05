Santeramo, tentano di uccidere rivale in amore: tre arresti

SANTERAMO – Avrebbero tentato di bruciare vivo un giovane straniero colpevole – a loro dire – di aver fatto delle avances alla fidanzata di uno di loro. I carabinieri di Santeramo hanno arrestato tre persone con l’accusa di tentato omicidio. I fatti una quindicina di giorni fa. Il gruppo sarebbe entrato in casa della vittima con una scusa e avrebbe iniziato a colpirlo con calci e pugni e ferendola con pezzi di vetro. Non contenti, avrebbero cosparso il giovane con della benzina mentre uno di loro avrebbe avuto già l’accendino in mano. Il ragazzo però è riuscito a scappare e a chiamare le forze dell’ordine.

