Santeramo, grave operaio rimasto ferito nel cantiere comunale

BARI – Versa in gravi condizioni l’operaio rimasto ferito mentre lavorava per l’azienda appaltatrice dei lavori del PalaCooper a Santeramo. L’uomo 52enne stava lavorando in un cantiere comunale quando sarebbe stato colpito accidentalmente alla testa da un tubo dei sottoservizi. Stando a quanto si apprende si tratta del cantiere comunale per il rifacimento del palazzetto dello sport, alla periferia della città. Si trova ora ricoverato nell’ospedale Miulli di Acquaviva. Spesal e Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

