Santeramo, ucciso a colpi d’arma da fuoco: indagano carabinieri

SANTERAMO – Il corpo senza vita di un 43enne di origine marocchina e residente a Santeramo è stato trovato da alcuni passanti in contrada Pataffio, nelle campagne tra Cassano delle Murge e Santeramo in colle. Il ritrovamento intorno alle 13,30. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Altamura.

L’uomo è residente a Santeramo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Il corpo, trovato in un’auto, è risultato attinto da colpi di arma da sparo. Oltre al pubblico ministero Luisiana Di Vittorio e al medico legale, è intervenuta anche la Sis – Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’omicidio sono in corso.

