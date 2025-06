Santeramo, aggrediscono cc: albanesi ai domiciliari

SANTERAMO – Ne avranno per venti giorni i carabinieri della stazione di Santeramo che ieri sera sono intervenuti per bloccare due albanesi che, in evidente stato di ebbrezza, avrebbero iniziato a danneggiare le auto parcheggiate. I militari sono arrivati sul posto dopo le numerose segnalazioni giunte alla centrale operatori dei passati che avrebbero assistito alla scena.

Una volta sul posto, avrebbero cercato di fermare i due uomini ma quest’ultimi si sarebbero scagliati contro di loro, aggredendoli con calci e schiaffi. Dopo qualche minuto, però, I militari sarebbero riusciti a placcarli e a portarli in caserma. I due sarebbero finiti ai domiciliari.

