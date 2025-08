Sant’Arcangelo: prefetto e questore dal poliziotto D’Onofrio ferito nell’esplosione di Roma

Un incontro informale per far sentire la vicinanza delle istituzioni ai servitori dello Stato, come Francesco D’Onofrio, che quotidianamente mettono a repentaglio la loro vita per la collettività.

Il Prefetto e il Questore di Potenza, Michele Campanaro e Raffaele Gargiulo sono stati a Sant’Arcangelo a casa di Francesco, il poliziotto rimasto gravemente ferito dall’esplosione del distributore di Gpl avvenuta a Roma lo scorso 4 luglio.

De interventi chirurgici, probabilmente un terzo sono e saranno parte del lungo processo di guarigione del giovane agente che a soli 30 anni ricorda l’accaduto con una maturità che lo porta a definirsi un miracolato pensando all’inferno di fuoco che lo ha travolto e alla potente esplosione che lo ha fatto volare per otre quattro metri.

Un evento che inorgoglisce l’intero corpo della Polizia di Stato

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author