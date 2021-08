Santa Maria di Leuca | Sbarco di 81 migranti nella notte di San Lorenzo

Nella notte di San Lorenzo 81 migranti, tra i quali 30 minori non accompagnati, provenienti da Egitto, Iran, Iraq, Kirghizistan, Siria, Turchia e Palestina, sono approdati a Santa Maria di Leuca. L’imbarcazione a vela con il nome evocativo di “Freedom” è stata intercettata al largo della costa salentina dalle motovedette della Guardia di Finanza. I migranti sono stati condotti al porto di Leuca dove sono stati soccorsi e rifocillati dagli operatori della Croce Rossa Italiana che, come sempre in questi ultimi due anni, sono muniti di tutti i dispositivi di protezione individuale. Al vaglio degli inquirenti l’eventuale presenza di presunti trafficanti di esseri umani.