CASTRIGNANO DEL CAPO – Ancora sbarchi in Salento. Poco fa un’imbarcazione è giunta nel porto della marina di Castrignano del Capo con a bordo 68 persone: otto donne, 13 minori e 47 uomini. Tra le donne anche una incinta che è stata condotta in ospedale perché accusava un malessere. I migranti erano in viaggio da sei giorni, stremati, alcuni di loro appena toccato terra hanno chiesto l’intervento dei medici. Provengono da Iraq, Iran, Afgnistan e Uzbekistan. Sul posto i volontari della Croce Rossa Italiana per i bisogni di prima necessità. Il porto di Santa Maria di Leuca è stato raggiunto dai poliziotti del Commissariato di Taurisano e dai Carabinieri. Presente anche un consigliere comunale.

Mentre lo sbarco era in corso, gli uomini della Guardia di Finanza in elicottero hanno intercettato altre due imbarcazioni cariche di migranti, arriveranno nelle prossime ore, sempre a Santa Maria di Leuca.

+++ articolo in aggiornamento +++