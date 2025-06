Santa Maria al Bagno, bimbo di un anno chiuso in casa per un colpo di vento: salvato dai carabinieri

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in un appartamento adibito a casa vacanze, in via Appia, nella marina di Santa Maria al Bagno. Un turista francese di 38 anni, residente in Svizzera, ha vissuto momenti di panico quando, a causa di un improvviso colpo di vento, è rimasto chiuso fuori dall’abitazione lasciando all’interno il figlio di un anno, solo nella camera da letto.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuto in pochi minuti un equipaggio del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gallipoli.

I militari, dopo aver valutato attentamente la situazione, hanno deciso di forzare una finestra a vasistas del bagno per accedere all’interno della casa. L’operazione di apertura e messa in sicurezza è durata circa mezz’ora e si è conclusa con il ritrovamento del piccolo, in lacrime ma in buone condizioni di salute.

Il bambino è stato subito rassicurato e poi riaffidato al padre, che ha ringraziato con commozione i due carabinieri e l’Arma, guidata sul territorio dal capitano Alessandro Monti, per il tempestivo intervento che ha scongiurato conseguenze peggiori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts