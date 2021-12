BARLETTA – Non ci sarà la consueta celebrazione religiosa per le vie del centro cittadino, come da normative anti-Covid, ma Barletta festeggia il giorno di Santa Lucia secondo le sue tradizioni. L’omonima parrocchia concluderà oggi i tre giorni di liturgia dedicati alla santa di Siracusa.

In pieno svolgimento, infatti, la fiera per il centro storico di Barletta, con opinioni alterne sia sull’affluenza, sia sulle difficoltà logistiche ed economiche di questi giorni. La nuova collocazione, non più in corso Cavour in corrispondenza della parrocchia ma in via Carlo V d’Asburgo, lascia perplessi numerosi commercianti.