Sanremo: Marco Mengoni vince la serata delle cover

Con Let it be dei Beatles, cantata con il Kingdom Choir, Marco Mengoni vince la serata delle cover davanti a Ultimo (in coppia con Eros Ramazzotti) e Lazza (con Emma). Poi Giorgia (con Elisa e il primo violino della scala Laura Marzadori in La Fine di Nesli) e Mr. Rain (con Fassa).

”Questo premio lo devo dividere con tutti, con l’orchestra e con il coro”, ha commentato a caldo Marco Mengoni che si conferma in testa alla classifica generale alla fine della quarta serata del festival di Sanremo. Poi Ultimo, Lazza, Mr. Rain, Giorgia, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino, Gianluca Grignani, Coma_cose, Modà, Articolo 31, LDA, Leo Gassmann, Paola & CHiara, Ariete, Mara Sattei, Colla Zio, gIANMARIA, I Cugini di Campagna, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Con Amadeus e Gianni Morandi, co-conduttrice della quarta serata Chiara Francini. Sul palco anche Peppino Di Capri, recordman del festival con 15 partecipazioni, con l’eterna Champagne. L’Ariston gli regala la standing ovation mentre riceve il Premio Città di Sanremo alla carriera. “Da tempo aspettavo questo momento, meglio tardi che mai”, dice emozionandosi.

Ovazione anche per il maestro Beppe Vessicchio, che a sorpresa dirige, a quattro mani con Enrico Melozzi, “Destinazione paradiso” eseguita da Gianluca Grignani e Arisa. Sabato sera gran finale con la proclamazione del vincitore della 73a edizione del festival di Sanremo.

