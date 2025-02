Sanremo: Giorgia e Achille Lauro fuori dal podio, Serena Brancale 24sima

Il Festival di Sanremo si conclude con una serata carica di emozioni tra dediche, omaggi e momenti di grande coinvolgimento. Non sono mancate le sorprese: Giorgia e Achille Lauro, rispettivamente sesta e settimo, sono rimasti fuori dal podio tra i fischi di disapprovazione dell’Ariston. Ventiquattresimo posto per la barese Serena Brancale. I cinque finalisti sono Fedez, Simone Cristicchi, Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas.

La classifica finale dal 6° al 29° posto

6) Giorgia – La cura per me

7) Achille Lauro – Incoscienti giovani

8) Francesco Gabbani – Viva la vita

9) Irama – Lentamente

10) Coma_Cose – Cuoricini

11) Bresh – La tana del granchio

12) Elodie – Dimenticarsi alle 7

13) Noemi – Se t’innamori muori

14) The Kolors – Tu con chi fai l’amore

15) Rocco Hunt – Mille vote ancora

16) Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17) Sarah Toscano – Amarcord

18) Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

19) Rose Villain – Fuorilegge

20) Joan Thiele – Eco

21) Francesca Michielin – Fango in paradiso

22) Modà – Non ti dimentico

23) Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24) Serena Brancale – Anema e core

25) Tony Effe – Damme ‘na mano

26) Gaia – Chiamo io chiami tu

27) Clara – Febbre

28) Rkomi – Il ritmo delle cose

29) Marcella Bella – Pelle diamante

La dedica di Fedez e il messaggio di Edoardo Bove

Tra i momenti più toccanti, il ricordo di Fedez per Fausto Cogliati, produttore scomparso pochi giorni fa, e il messaggio di Edoardo Bove, il giovane calciatore operato per l’applicazione di un defibrillatore: “Senza calcio mi sento vuoto, ma sono fortunato”.

Lucio Corsi ha reso omaggio a Toy Story mostrando la scritta “Andy” sotto la scarpa, mentre Brenda Lodigiani ha divertito il pubblico con la sua parodia di Angela dei Ricchi e Poveri.

Standing ovation per Giorgia e il messaggio di Conti

Giorgia ha conquistato l’Ariston con La cura per me, ricevendo una standing ovation. Carlo Conti ha poi rivolto un pensiero agli studenti dell’Istituto Margherita di Navarra di Monreale, autori di una canzone contro la violenza sulle donne: “Ricordatevi sempre del rispetto reciproco tra uomo e donna”.

Antonello Venditti e l’Ariston in karaoke

Il momento più coinvolgente della serata è stato il karaoke con Antonello Venditti, premiato per la carriera. Il pubblico ha cantato con lui Ricordati di me e Amici mai. “Vivere significa cadere e rialzarsi, lottare per le proprie idee”, ha detto il cantautore.

Tra gli altri protagonisti della serata, Fru dei The Jackal ha sorpreso tutti esibendosi con i The Kolors, mentre Rocco Hunt ha emozionato scendendo in platea per baciare la madre, ricordando nel suo brano quanto le sia legato.

Famiglia, emozioni e speranza nel futuro

Anche Alberto Angela ha portato un messaggio di speranza ai giovani: “Il futuro è lì, bisogna costruirlo e darci dentro”. Kekko dei Modà ha ricordato un amico scomparso, mentre Bresh ha mandato un bacio alla sorella Chiara dal palco.

Francesca Michielin, commossa, ha ringraziato la madre presente per la prima volta a Sanremo, chiudendo idealmente un festival che ha celebrato non solo la musica, ma anche i legami più profondi.

