Sanremo 2025: vince Olly con ‘Balorda nostalgia’

Olly è il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia. Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, mentre il podio si completa con Brunori Sas, terzo con L’albero delle noci. Quarta posizione per Fedez con Battito, mentre al quinto posto si piazza Simone Cristicchi con Quando sarai piccola.

Olly: “Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”

Visibilmente emozionato, Olly ha commentato il successo con parole cariche di incredulità: “È una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita: sono molto contento, grandi! Grazie al maestro Pallotti alla direzione, all’orchestra, a voi”. Il cantante ha poi rivolto un pensiero speciale al secondo classificato: “Grande Lucio, sei un cantautore potentissimo, e così tutti i membri del cast fantastico di questo festival. Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”.

Anche Lucio Corsi ha espresso la sua gioia per il risultato ottenuto: “Sono felicissimo, grazie a tutti”.

Le lacrime di Giorgia

Un momento di forte emozione ha visto protagonista Giorgia, che si è commossa fino alle lacrime ritirando il Premio TIM. Il pubblico in sala ha accompagnato il suo momento con un caloroso “Hai vinto”, mentre Carlo Conti ha sottolineato: “È la vera vittoria”. Con la voce rotta dall’emozione, la cantante ha dichiarato: “Dopo tutti questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”.

Altri premi

Premio della critica Mia Martini (sala stampa) a Lucio Corsi.

Premio “Lucio Dalla” (sala stampa Radio-TV Web) a Simone Cristicchi.

Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale a Simone Cristicchi.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Brunori Sas.

La classifica generale finale

1. Olly – Balorda nostalgia

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Brunori Sas – L’albero delle noci

4. Fedez – Battito

5. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6. Giorgia – La cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma_Cose – Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle 7

13. Noemi – Se t’innamori muori

14. The Kolors – Tu con chi fai l’amore

15. Rocco Hunt – Mille vote ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. Tony Effe – Damme ‘na mano

26. Gaia – Chiamo io chiami tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle diamante

