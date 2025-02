Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa trionfano nella serata delle cover

È Skyfall il brano vincitore della serata delle cover al Festival di Sanremo 2025. A interpretarlo sono state Giorgia e Annalisa, che si sono aggiudicate il primo posto con una performance emozionante. Al secondo posto Lucio Corsi e Topo Gigio con Nel blu dipinto di blu, mentre il terzo gradino del podio è andato alla coppia Fedez/Marco Masini con Bella stronza.

Sorprende l’assenza dalla top ten delle pugliesi Serena Brancale e Alessandra Amoroso, rimaste fuori dalle prime dieci posizioni.

Ecco il resto della classifica annunciata da Carlo Conti:

4. Olly con Goran Bregovic e la Wedding Funeral Band – Il pescatore

5. Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà

6. Irama e Arisa – Say Something

7. Rocco Hunt e Clementino – Yes I Know My Way

8. Elodie e Achille Lauro – A mano a mano/Folle città

9. Clara e Il Volo – The Sound of Silence

10. The Kolors e Sal Da Vinci – Rossetto e caffè

Una serata ricca di duetti e omaggi alla grande musica italiana e internazionale, che ha regalato emozioni e sorprese al pubblico dell’Ariston.

