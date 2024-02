Sanremo 2024: ecco la scaletta dell’ultima serata

Il 74° Festival di Sanremo si svela attraverso le frequenze di Antenna Sud: trasmissioni in diretta, opinioni degli ospiti in studio e analisi approfondite sui partecipanti, con particolare attenzione a Puglia e Basilicata.

Dal 6 al 10 febbraio 2024, alle 15:00, sintonizzatevi sui nostri canali per vivere l’evento guidati da Francesco Molinaro e Antonio Bucci, con Antonella Fazio in collegamento diretto da Sanremo. Non perdete le tendenze sociali e i commenti degli utenti curati da Valeria Castagna.

Seguiteci sul canale 14 del DTT, in streaming su www.antennasud.com e sulla nostra pagina Facebook ufficiale per restare sempre aggiornati. Qui, inoltre, potrete rileggere le notizie o rivedere i contributi realizzati nel corso della settimana sanremese.

SABATO 10 FEBBRAIO

📌 Scaletta della quinta e ultima serata. Stasera si proclama il vincitore del 74° Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara, presentati da Amadeus e Fiorello, che sarà il co-conduttore. A inizio puntata sarà svelata la classifica provvisoria basata sulla media delle prime quattro serate e si darà il via alla votazione con il solo televoto. Una volta che tutti i cantanti si saranno esibiti, sarà stilata la classifica complessiva: le prime cinque canzoni saranno riproposte e si procederà, ripartendo da zero, a una nuova votazione di tutte e tre giurie che decreterà il vincitore: televoto (34%), sala stampa, tv e web (33%) e radio (33%). La canzone con la percentuale più elevata sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2024.

Ecco l’ordine di uscita:

Renga Nek – Pazzo di te

BigMama – La rabbia non ti basta

Gazzelle – Tutto qui

Dargen D’Amico – Onda alta

Il Volo – Capolavoro

Loredana Bertè – Pazza

Negramaro – Ricominciamo tutto

Mahmood – Tuta gold

Santi Francesi – L’amore in bocca

Diodato – Ti muovi

Fiorella Mannoia – Mariposa

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Irama – Tu no

Ghali – Casa mia

Annalisa – Sinceramente

Angelina Mango – La noia

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Emma – Apnea

Il Tre – Fragili

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Maninni – Spettacolare

La Sad – Autodistruttivo

Mr. Rain – Due altalene

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Sangiovanni – Finiscimi

Clara – Diamanti grezzi

Bnkr44 – Governo punk

Rose Villain – Click boom!

VENERDÌ 09 FEBBRAIO 2024

📌La serata delle cover in pillole.

LA TOP FIVE: 1. Geolier, Guè Luchè e Gigi D’Alessio. 2. Angelina Mango. 3. Annalisa e La rappresentante di Lista. 4. Ghali con Ratchopper. 5. Alfa con Roberto Vecchioni. Fischia il pubblico dell’Ariston per la top five.

I Jalisse chiudono la serata canora tornando sul palco dell’Ariston dopo 27 anni con Fiumi di parole.

Problema tecnico anche per Il Tre: “Non ho sentito la base”.

Show dei La Sad ‘medici con la cresta’ e Rettore

Jack Savoretti e Diodato cantano ‘Amore che vieni, amore che vai’

Who wants to live forever dei Queen è la cover cantata dal Volo.

Amadeus legge un comunicato di protesta degli agricoltori.

Mahmood e i Tenores Di Bitti celebrano Lucio Dalla con “Com’è profondo il mare”. Durante la performance si ascolta anche la voce del cantautore bolognese.

Dargen D’Amico lancia un altro appello al “cessate il fuoco”.

Tutta l’energia del Salento con Alessandra Amoroso e Boomdabash: l’esibizione si chiude con un “Viva il Salento”.

Angelina Mango è da sola per omaggiare papà Mango con La Rondine: seconda standing ovation consecutiva per lei dal pubblico dell’Ariston, che urla “Pino, Pino”, nome di suo padre. Commosso anche Amadeus.

Geolier strappa applausi prima con Guè, poi con Gigi D’Alessio.

Problema tecnico per Loredana Bertè, costretta a interrompere la sua esibizione per un malfunzionamento agli auricolari.

Ghali, figlio di genitori tunisini, omaggia Toto Cutugno cantando Italiano vero in coppa con Rat Chopper.

Sul palco, come ospite, Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo in MotoGP.

Gabbani e Mannoia fanno ballare l’Ariston, Skin emoziona cantando Alleluia con i Santi francesi, Ricchi e Poveri scatenati con Paola e Chiara.

Tutti in piedi e ovazione anche per Riccardo Cocciante: con Irama ha interpretato Quando finisce un amore, che ha compiuto 50 anni.

Standing ovation per Roberto Vecchioni, sul palco dell’Ariston per duettare con Alfa nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover.

📌 Lorella Cuccarini entra in scena a ritmo di Grease e La notte vola. Lorella Cuccarini, co-conduce con Amadeus, non scende le scale dell’Ariston, ma entra in scena cantando e ballando i suoi successi. 👇

📌 Giuliano Sangiorgi (Negramaro) canta per Antenna Sud 👇

📌 Alessandra Amoroso: ‘Questo primo Sanremo è fantastico” 👇

📌 Renga e Nek: “Vogliamo restituire dignità all’amore” 👇

📌 Stash (The Kolors): “Il nostro obiettivo è arrivare nella vita delle persone” 👇

📌 L’enologia Made in Puglia a Sanremo grazie a Cantine San Donaci 👇

📌 Matteo Salvini su Sanremo: “Ho un preferito”. Il ministro Salvini a termine del punto stampa tenutosi a Potenza, ha anche risposto ad una domanda su Sanremo quando gli è stato chiesto se sta seguendo la 74esima edizione del Festival e se ha un preferito. Sentiamo la riposta del ministro.

📌 Cover e duetti: l’ordine di uscita 👇

Sangiovanni con Aitana (Medley Farfalle e Mariposas di Sangiovanni)

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia (Sweet Dreams (Are made of this degli Eurythmics)

Rose Villain con Gianna Nannini (Medley)

Gazzelle con Fulminacci (Notte prima degli esami di Antonello Venditti)

The Kolors con Umberto Tozzi (Medley di Umberto Tozzi)

Alfa con Roberto Vecchioni (Sogna, ragazzo, sogna di Roberto Vecchioni)

Bnkr44 con Pino D’Angiò (Ma quale idea di Pino D’Angiò)

Irama con Riccardo Cocciante (Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante)

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani (Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali’s karma di Francesco Gabbani)

Santi Francesi con Skin (Hallelujah di Leonard Cohen)

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara (Medley Sarà perché ti amo e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri)

Ghali con Ratchopper (Medley Italiano vero)

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino (Il cerchio della vita)

Loredana Bertè con Venerus (Ragazzo mio di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati)

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio (Medley Strade)

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma (La rondine di Pino Mango)

Alessandra Amoroso con Boomdabash (Medley)

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra (Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis)

Mahmood con i Tenores di Bitti (Com’è profondo il mare di Lucio Dalla)

Mr.Rain con Gemelli Diversi (Mary dei Gemeli Diversi)

Negramaro con Malika Ayane (La canzone del sole di Lucio Battisti)

Emma con Bresh (Medley di Tiziano Ferro)

Il Volo con Stef Burns, chitarrista di Vasco rossi (Who wants to live forever dei Queen)

Diodato con Jack Savoretti (Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André)

La Sad con Donatella Rettore (Lamette di Donatella Rettore)

Il Tre con Fabrizio Moro (Medley di Fabrizio Moro)

BigMama con La Niña e Sissi (Lady Marmalade di Labelle)

Maninni con Ermal Meta (Non mi avete fatto niente di Ermal Meta)

Fred De Palma con Eiffel 65 (Medley Eiffel 65)

Renga e Nek (Medley)

📌 Il programma della quarta serata. È il momento delle cover: ogni artista porterà sul palco dell’Ariston un brano del passato con la collaborazione di un ospite a scelta. Tutte e tre le giurie (Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web) voteranno le esibizioni e alla fine della serata Amadeus comunicherà le prime cinque posizioni della classifica. Tra gli ospiti della quarta serata, il cast della serie Mameli, mentre Arisa si esibirà in Piazza Colombo e il dj e produttore Gigi D’Agostino farè ballare la nave Costa Smeralda.

Ecco tutte le cover:

Alessandra Amoroso con i Boomdabash – Medley

Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma – La rondine di Mango

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – Lady Marmalade di Labelle

Bnkr44 con Pino D’Angiò – Ma quale idea di Pino D’Angiò

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – Il cerchio della vita di Ivana Spagna

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André

Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani

Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami di Antonello Venditti

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley intitolato Strade

Ghali con Ratchopper – Medley intitolato Italiano vero

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns – Who Wants to Live Forever dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante

La Sad con Donatella Rettore – Lamette di Donatella Rettore

Loredana Bertè con Venerus – Ragazzo mio di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati

Mahmood con i Tenores di Bitti – Come è profondo il mare di Lucio Dalla

Maninni con Ermal Meta – Non mi avete fatto niente di Ermal Meta

Mr.Rain con i Gemelli Diversi – Mary dei Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane – La canzone del sole di Lucio Battisti

Renga Nek – Medley dei loro successi

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri

Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

Sangiovanni con Aitana – Medley di Farfalle e Mariposas di Sangiovanni

Santi Francesi con Skin – Hallelujah di Leonard Cohen

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi

GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO 2024



📌 La terza serata stravolge la classifica: 1. Angelina Mango. 2. Ghali; 3. Alessandra Amoroso; 4. Il Tre; 5. Mr. Rain. La terza serata del 74° Festival di Sanremo stravolge le prime cinque posizioni della classifica. Angelina Mango scalza Geolier e si attesta in vetta davanti a Ghali e Alessandra Amoroso. Altre due new entry al quarto e quinto posto: Il Tre e Mr. Rain. La graduatoria è stata stilata in base al gradimento della nuova giuria delle Radio e del televoto. Venerdì serata cover.

📌 Gli highlights della terza serata. 👇

📌 Ovazione dell’Ariston per Angelina Mango. “La cumbia della noia” è una sorta di inno alla vita che fa esplodere l’Ariston in un’ovazione al termine dell’esibizione dell’artista lucana, che risponde con “grazie, grazie… troppo”. Angelina sempre più tra i favoriti per la vittoria finale.

📌 Russel Crowe: “Al mio segnale, scatenate l’inferno”. Dal palco dell’Ariston e con la potente voce originale, Russel Crowe ha accontentato Amadeus pronunciando in italiano l’epica battuta del Gladiatore di Ridley Scott. L’attore australiano, ospite della terza serata, ha eseguito Let Your Light Shine con la sua band, The Gentlemen Barbers. Poi ha abbracciato Mannino urlando “Teresa” e quando l’attrice ha citato John Travolta tra le altre star di Hollywood con origini italiane, Crowe ha mimato con ironia il ballo del qua qua, tormentone della giornata dopo lo sketch con Fiorello. Amadeus non ha trattenuto le risate dando il 5 allo stesso Crowe.

📌 Il ritorno di Sabrina Ferilli sul palco dell’Ariston. 👇

📌 Paolo Jannacci e Stefano Massini: toccante riflessione sulle morti sul lavoro. Dopo aver ospitato ila straordinaria testimonianza di Allevi sul dolore e sulla malattia, il festival apre un toccante momento di riflessione sulle morti sul lavoro. Stefano Massini e Paolo Jannacci cantano L’uomo nel lampo, storia di un operaio che muore in un’esplosione in fabbrica e lascia un bambino di pochi mesi. 👇

📌 Eros Ramazzotti festeggia i 40 anni di “Terra promessa”. Sul palco dell’Ariston per celebrare i 40 anni di Terra Promessa, Eros rivolge un pensiero ai “quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa”. Poi ripercorre i 40 anni della sua carriera partendo dal papà: “Devo ringraziare più di tutti mio padre, che mi ha dato la spinta. Faccio appello ai genitori, dovrebbero sempre lasciare ai figli libero arbitrio per provare. Ho fatto tante esperienze bellissime e per questo devo ringraziare Sanremo: quell’anno (1984, ndr) eravamo in 10 in una stanza, come direbbe Gino Paoli”. E ricorda tre momenti indimenticabili del lungo e brillante percorso musicale: “L’arrivo a Milano da Roma: non vedevo la città, c’era nebbia, ma mi piaceva la carica tra musica, moda e arte. La firma con la Sony nel ’95 e l’incontro con Tina Turner che vorrei ricordare stasera”. 👇

📌 Le note di “Va pensiero” incantano l’Ariston. 👇

📌 Annalisa: “Un terzo posto mi andrebbe bene, però…”. 👇

📌 Ricchi e Poveri: “Sanremo ci fa sentire vivi”. 👇

📌 Sangiovanni: “Sono cresciuto, ora mi sento più fragile”.👇

📌 Maninni ai baresi: “Votatemi, non siamo solo bravi a cucinare”. 👇

📌 Santi francesi: “Da quando siamo a Saneremo non riusciamo a dormire”. 👇

📌 Fiorella Mannoia: “Da quello che le donne non dicono” a “quando dicono no, è no!”. 👇

📌 Sanremo, la Puglia promuove la sua enogastromomia al festival. Sono tanti gli artisti pugliesi in gara a Sanremo: da Emma ai Negramaro, da Diodato ad Alessandra Amoroso, passando per Maninni, Plant del trio de La Sad e Dario Iaculli dei The Kolors. Ognuno attraverso le proprie storie e i propri talenti contribuirà a rendere più entusiasmante il racconto della Puglia, che non solo è bellissima, ma sa anche farsi ascoltare. Novità assoluta di questa edizione, la presenza della Regione Puglia che promuove la destinazione nel contesto della manifestazione musicale più amata e seguita d’Italia. In particolare, nell’ambito di “Oltre il Festival”, la Puglia sta dando in questi giorni della kermesse il benvenuto ad artisti, addetti ai lavori e a un vasto pubblico attraverso la sua affascinante enogastronomia tra burrate, vini, formaggi, taralli, pane e salumi.

📌 Dopo la Bit di Milano, la Puglia sbarca anche a Sanremo. Lopane, “Continuiamo a promuovere la nostra Regione”. 👇

📌 L’ordine di uscita e l’abbinamento con il presentatore. I quindici artisti che non si esibiscono presentano gli altri in gara. Gli abbinamenti tra presentatori e artisti sono stati decisi con un sorteggio fatto da Amadeus e Teresa Mannino nel corso della conferenza stampa. Ecco l’ordine di uscita e l’abbinamento con il presentatore:

Il Tre (Fragil) presentato da Loredana Berté

Maninni (Spettacolare) presentato da Alfa

Bnkr44 (Governo punk) presentati da Fred De Palma

Santi Francesi (L’amore in bocca) presentati da Clara

Mr. Rain (Due altalene) presentato da Il Volo

Rose Villain (Click boom!) presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso (Fino a qui) presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri (Ma non tutta la vita) presentati da BigMama

Angelina Mango (La noia) presentata da Irama

Diodato (Ti muovi) presentato dai The Kolors

Ghali (Casa mia) presentato da Mahmood

Negramaro (Ricominciamo tutto) presentati da Emma

Fiorella Mannoia (Mariposa) presentata da Annalisa

Sangiovanni (Finiscimi) presentato da Renga Nek

La Sad (Autodistruttivo) presentati da Geolier

📌 I cavalli murgesi di Martina Franca al Festival di Sanremo con la fanfara dei Carabinieri. 👇

📌 Il programma e gli ospiti della terza serata. Amadeus sarà affiancato dalla comica siciliana Teresa Mannino. Sul palco saliranno i 15 cantanti che non si sono esibiti nella seconda serata e saranno presentati dai loro colleghi. Tra gli ospiti l’attore Russell Crowe con la sua band, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti: quest’ultimo festeggerà il 40º anniversario del suo debutto al Festival con “Terra promessa”. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone alle vittime sul luogo di lavoro. Il pubblico da casa tramite televoto e la giuria delle radio giudicheranno i 15 cantanti in gara: al termine della serata verrà aggiornata la classifica annunciando i primi 5.

MERCOLEDÌ 07 FEBBRAIO 2024

📌 La classifica dopo la seconda serata. Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Bertè, Mahmood: è la top five del 74° Festival di Sanremo dopo la seconda serata. La classifica è stata stilata in base al gradimento della nuova giuria delle Radio e del televoto. Dopo la maratona di trenta artisti della prima serata, nella seconda si sono esibiti in quindici, presentati dagli altri colleghi in gara.

La seconda serata decolla subito con il talento puro di Giorgia, ma è il ritorno in pubblico di Giovanni Allevi, dopo due anni di cure per il mieloma, a lasciare il segno. L’Ariston lo accoglie con una lunga ovazione, prima di raccontare il suo percorso nel dolore e innalzare un inno alla bellezza della vita e della solidarietà.

Poi è la volta di John Travolta: dopo aver accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease con Amadeus, finisce con il ballare la qua qua dance con Fiorello. E i social non perdonano. All’inizio però, la star di Hollywood rende omaggio a Fellini: “Ho visto per la prima volta La strada a quattro anni, mi sono innamorato di Giulietta Masina”. Sul palco anche il cast di Mare Fuori 4 con le nuove parole dell’amore, quelle scelte dallo scrittore Matteo Bussola per far capire che “cambiare si può e si deve” contro la violenza sulle donne.

Gli highlights delle canzoni della seconda serata:

📌 La Regione Puglia si promuove a Sanremo. Gli artisti pugliesi sono protagonisti a Sanremo, da Emma ai Negramaro, da Diodato ad Alessandra Amoroso, fino a Maninni, Plant de La Sad e Dario Iaculli dei The Kolors. Ognuno, con le proprie storie e talenti, contribuirà ad arricchire il racconto della Puglia, una regione non solo splendida ma anche dotata di una voce potente.

In questa edizione, la Regione Puglia è una novità assoluta, promuovendo la destinazione durante la manifestazione musicale più amata d’Italia.

Nel contesto di “Oltre il Festival”, dal 5 all’11 febbraio Villa Nobel è una sorta di quartier generale che accoglie artisti, addetti ai lavori e un vasto pubblico con l’installazione luminosa #WeAreinPuglia.

Questa suggestiva installazione luminosa, realizzata con la tecnica delle luminarie, renderà ancora più accogliente il parco che fu residenza di Alfred Nobel sulla riviera, ora sede museale.

La location da sogno ospiterà gli studi creati da sei radio nazionali e locali, pronte ad accogliere artisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

La Puglia invita al viaggio, unendo bellezze del territorio, prelibatezze enogastronomiche e attrattività degli investimenti turistici. L’iniziativa esclusiva della Regione Puglia, realizzata dall’Assessorato al Turismo con l’AReT Pugliapromozione, verrà presentata in conferenza stampa l’8 febbraio 2024 a Sanremo, presso Villa Nobel – Sala Crystal. Parteciperanno l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, e il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno.

📌 Amadeus conferma: “Questo è il mio ultimo Festival”. Nonostante gli strepitosi risultati della prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus dice basta. “L’ho detto decisamente prima di questa giornata, poteva andare così bene come è andata, come no. Sanremo per me è una grandissima gioia e un onore essere qui per il quinto anno di seguito. Sento il bisogno di fermarmi per pensare anche ad altro. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo. Sanremo, a prescindere da Amadeus, si ama”. Lo ha detto Amadeus durante la conferenza stampa all’Ariston.

📌 Gianni Morandi super ospite giovedì sera. Gianni Morandi salirà sul palco del 74° Festival di Sanremo giovedì sera. L’invito è stato rivolto da Amadeus durante la conferenza stampa ed è stato accettato.

📌 La vendetta di Al Bano: “Di Sanremo non parlo”. Un Sanremo senza Al Bano Carrisi è davvero possibile? Lo abbiamo chiesto ai concittadini del maestro di Cellino San Marco che, per ora, preferisce restare in disparte: “Di Sanremo non voglio parlare, riceveranno lo stesso trattamento riservato a me”, ha detto l’artista pugliese.

📌 La scaletta della serata di mercoledì 7 febbraio e l’ordine di uscita dei cantanti. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti e, tra parentesi, i colleghi che li presenteranno: Fred De Palma (Ghali), Renga e Nek (La Sad), Alfa (Mr. Rain), Dargen D’Amico (Diodato), Il Volo (Rose Villain), Gazzelle (Bnkr44), Emma (Santi Francesi), Mahmood (Alessandra Amoroso), Bigmama (Il Tre), The Kolors (Angelina Mango), Geolier (Mannoia), Loredana Bertè (Sangiovanni), Annalisa (Maninni), Irama (Ricchi e Poveri), Clara (Negramaro).

📌 Il programma della seconda serata. Nella seconda serata del 74° Festival di Sanremo di mercoledì 7 febbraio, Amadeus sarà affiancato dalla co-conduttrice Giorgia, che festeggerà sul palco i 30 anni del brano “E poi”.

Si esibiranno solo 15 cantanti in gara, che saranno presentati dai restanti 15 artisti che non canteranno. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori avverranno mediante un’estrazione a sorte che avrà luogo durante la conferenza stampa della mattina. Esprimeranno invece il voto per i Big sia il pubblico da casa tramite televoto sia la Giuria delle Radio. Alla fine della serata saranno comunicati i primi 5 classificati.

Gli ospiti: Tra gli ospiti della seconda serata ci saranno il pianista Giovanni Allevi, alla prima apparizione televisiva dopo la malattia che l’ha colpito nel 2022, il cantante e attore Leo Gassmann, che presenterà il film tv Califano, il cast di Mare Fuori 4, che lancerà i nuovi episodi della serie tv, la Nuova Orchestra Santa Balera, per celebrare i 40 anni del brano Romagna mia, e il super ospite internazionale John Travolta. In Piazza Colombo si esibirà Rosa Chemical, mentre la nave Costa Smeralda ballerà sulle note della musica di Bob Sinclar.

📌 Angelina Mango: La noia, il testo. Angelina Mango debutta sul palco del Teatro Ariston con La noia, scritta insieme a Madame e Dardust.

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total

📌 Diodato: Ti muovi, il testo.

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile

MARTEDÌ 06 FEBBRAIO 2024



📌 “La noia”: l’esibizione di Angelina Mango nella prima serata.

📌 “Ti muovi”, l’esibizione di Diodato nella prima serata.

📌 Angelina Mango e Diodato nella top five – Conclusa la prima serata del festival, dove tutti i 30 cantanti hanno presentato le loro canzoni in gara, è stato il momento cruciale delle votazioni. I brani sono stati sottoposti al giudizio esclusivo della giuria composta da rappresentanti della sala stampa, della televisione e del web. Dopo un’attenta valutazione, è stata redatta una classifica delle 30 esibizioni della serata. Amadeus e Marco Mengoni hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, annunciando le prime 5 posizioni nella classifica:

1. Loredana Bertè – “Pazza”

2. Angelina Mango – “La noia”

3. Annalisa – “Sinceramente”

4. Diodato – “Ti muovi”

5. Mahmood – “Tuta gold”

📌 La sintesi della prima serata. Uno show monstre, ma serratissimo, che alterna ritmi da discoteca e momenti di commozione. Fiorello manda sul palco il suo doppio creato con la IA. La doppia standing ovation per Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata, che rivive l’emozione di Due Vite, la sorpresa del ritorno di Zlatan Ibrahimovic, la toccante lettera della mamma di Giogiò, il musicista di 24 anni dell’Orchestra Scarlatti Young ucciso lo scorso agosto a Napoli. Sfilano tutti e 30 i cantanti in gara. Ad aprire è Clara, vincitrice di Sanremo Giovani, con Diamanti grezzi, a chiudere Il Tre con Fragili. Tra abbracci ai conduttori, lanci di bouquet al direttore d’orchestra, spaccano Loredana Bertè con la potente e autobiografica Pazza, i The Kolors che travolgono l’Ariston con Un ragazzo una ragazza, Angelina Mango che domina il palco con La Noia.

📌 Speciale Angelina Mango a Sanremo (di Francesco Cutro)



📌 Emiliano agli artisti pugliesi in gara: ‘Ci regalerete emozioni” – Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha scritto sui social un messaggio di auguri agli artisti pugliesi che parteciperanno alla 74a edizione del Festival di Sanremo. “L’energia di Emma, la luminosità dei Negramaro, la profondità di Diodato, la passione di Alessandra Amoroso, l’entusiasmo del giovane Maninni, l’irriverenza dell’altamurano Plant, uno dei tre componenti de La Sad, l’intensità di Dario Iaculli, bassista dei The Kolors. Sono tanti gli artisti pugliesi presenti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ognuno contribuirà a fare ancora più grande il racconto di questa terra che non è solo bellissima, ma che sa anche farsi ascoltare. In bocca al lupo e grazie per le emozioni che saprete regalarci!”.

