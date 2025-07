Sannicola: dopo arresto per corruzione, vicesindaco condannato per stalking

Bufera giudiziaria su Cosimo Piccione: il Tribunale di Lecce gli ha inflitto un anno di reclusione per molestie a una ex funzionaria comunale

Giornata densa di sviluppi giudiziari per Cosimo Piccione, vice sindaco di Sannicola, coinvolto in due distinti procedimenti. Nella mattinata di mercoledì 9 luglio è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza su presunti illeciti nella gestione della cosa pubblica. Poche ore dopo, il Tribunale di Lecce lo ha condannato a un anno di reclusione (pena sospesa e non menzione) per il reato di atti persecutori, con riferimento a comportamenti tenuti tra il 2013 e il 2019 nei confronti di un’ex funzionaria comunale.

La sentenza arriva al termine di un processo che aveva visto la pubblica accusa chiedere una pena di 3 anni e 8 mesi. I giudici hanno invece accolto parzialmente la tesi difensiva, disponendo una condanna più contenuta.

Il procedimento per atti persecutori è richiamato anche nel provvedimento di custodia cautelare eseguito oggi su disposizione del gip di Lecce, nel quale Piccione è indagato per corruzione e turbativa d’asta, insieme ad altri funzionari pubblici, imprenditori e amministratori coinvolti nell’inchiesta. Secondo l’accusa, l’ex sindaco, attuale vice, avrebbe tentato di influenzare i testimoni proprio in relazione al processo in corso, circostanza documentata da intercettazioni allegate agli atti dell’indagine.

L’inchiesta ha portato complessivamente a otto misure cautelari tra arresti in carcere e domiciliari, e coinvolge 29 persone fisiche e cinque società. Tra gli indagati figura anche l’attuale sindaco di Sannicola, Graziano Scorrano.

L’inchiesta e la condanna si abbattono su un Comune già scosso da tensioni istituzionali e civili, con pesanti ricadute sul fronte politico e amministrativo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author