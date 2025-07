Sannicola, concorsi pilotati: buste aperte e compiti riscritti per favorire candidati

Scene da un concorso pubblico che, stando a quanto emerge dagli atti dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex sindaco di Sannicola, sarebbe stato tutto tranne che regolare. Un intreccio di favori, buste violate e compiti riscritti si sarebbe consumato tra ottobre e novembre del 2022 all’interno del municipio di Sannicola, con un unico obiettivo: garantire la vittoria di candidati “predestinati”.

Il concorso, indetto con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2021, riguardava la copertura di un posto di istruttore contabile a tempo parziale e indeterminato, con una riserva per i volontari delle forze armate. La procedura prevedeva una prova scritta e una orale.

Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, già il 18 ottobre 2022 – pochi giorni dopo lo svolgimento della prova scritta – la presidente della commissione, insieme ad un’altra persona, avrebbe aperto in anticipo le buste sigillate contenenti gli elaborati. Le buste erano custodite presso l’ufficio Ragioneria del Comune, nella disponibilità della stessa funzionaria. All’interno di due grandi scatole erano conservati sia gli elaborati sia le buste piccole con i dati identificativi dei candidati. Nonostante l’obbligo di mantenerle integre fino alla correzione ufficiale fissata per il 6 dicembre, i due avrebbero violato i sigilli, visionato e fotocopiato i compiti.

Le irregolarità, però, non si sarebbero fermate qui. Il 23 novembre 2022, secondo le accuse, uno degli elaborati – quello di un candidato poi risultato insufficiente – sarebbe stato materialmente riscritto. In particolare, un candidato, si sarebbe incontrato con Piccione in una saletta riservata del municipio, dove avrebbe ricopiato pedissequamente un nuovo testo, redatto sulla base delle indicazioni ricevute. La consegna di un foglio protocollato in bianco e di bozze da ricopiare avrebbe permesso di sostituire l’elaborato originale con uno più “credibile e genuino”.

Pochi giorni dopo, il 29 novembre 2022, i due si sarebbero incontrati nuovamente per aprire le buste con gli elaborati degli altri candidati, commentarli e, di fatto, decidere quali dovessero essere manipolati o sostituiti per garantire il superamento della prova a chi era stato precedentemente individuato.

Una vicenda che getta pesanti ombre sulla regolarità del concorso e che ora è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria, chiamata a fare piena luce sulle responsabilità e sulle modalità di un sistema che – se confermato – avrebbe violato ogni regola di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts