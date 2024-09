Sannicandro, opposizione in Regione contro impianto Ecoleaf

Bari – Consiglieri di opposizione in protesta, a Sannicandro, contro l’insediamento dell’impianto Ecoleaf di trattamento rifiuti. Lamentano “gravi rischi per la salute dei cittadini” e per la vocazione agricola del centro del Barese. Sit in in Regione, dopo il via libera della città metropolitana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author