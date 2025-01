Sannicandro di Bari dice no al Biogas: cittadini e sindaci in corteo di protesta

No all’impianto biogas: cittadini e autorità locali sfilano per le strade di Sannicandro di Bari, comune potenzialmente interessato dalla novità. L’azienda che dovrebbe realizzarlo ha l’ok di Regione Puglia e Città Metropolitana, ma non quello del comune barese. Che nel frattempo ricorre al tar

