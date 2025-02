Sanitaservice Taranto, Stellato chiede audizione urgente in Regione

Un’audizione urgente in Commissione Sanità della Regione Puglia con Asl Taranto e Sanitaservice per discutere il futuro della società in house dell’azienda sanitaria ionica. A chiederla è il consigliere regionale Massimiliano Stellato, che rilancia le preoccupazioni di sindacati e lavoratori.

“Sono passati circa quattro anni dall’internalizzazione dei servizi informatici e del Cup alla Sanitaservice dell’Asl Taranto – dichiara Stellato –. L’assunzione di operatori amministrativi, tecnici e di supporto ha arricchito le competenze della società, ma ora è necessario tracciare un primo bilancio”.

Tra le principali questioni aperte, il consigliere evidenzia la richiesta di valorizzazione per circa 90 operatori di supporto amministrativo, il problema della cronica carenza di ausiliari, la frequente rotazione del personale Cup e le procedure del concorso per 40 soccorritori del 118.

“Le criticità sono molteplici – conclude Stellato –. È fondamentale un confronto con il management di Asl e Sanitaservice per garantire il buon funzionamento dell’azienda”.

