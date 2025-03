“Sanitaservice Taranto al collasso: carenza personale, turni insostenibili”

Il servizio Sanitaservice dell’ASL di Taranto è in forte difficoltà a causa della carenza di personale, con conseguenti turni massacranti e carichi di lavoro insostenibili. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (LPD), che ha presentato una richiesta di audizione urgente in III Commissione Sanità per discutere la situazione con l’Assessore regionale alla sanità, la Direzione strategica dell’ASL di Taranto, l’Amministratore unico di Sanitaservice e i rappresentanti sindacali.

Secondo Scalera, da mesi le organizzazioni sindacali denunciano il problema del turnover: pensionamenti, dimissioni, malattie e maternità non vengono rimpiazzati, mentre gli operatori sono costretti a spostarsi da una sede all’altra per coprire le carenze di organico. A complicare il quadro, l’età media avanzata dei lavoratori e le numerose limitazioni fisiche, che rendono ancora più gravoso il lavoro quotidiano.

Le sigle sindacali hanno chiesto di estendere il tempo pieno ai part-time e procedere a nuove assunzioni, ma la Direzione Generale dell’ASL ha dichiarato di voler attuare un piano assunzionale solo per il San Cataldo, mettendo in discussione la necessità di ulteriori interventi. Scalera sottolinea che, nelle altre province pugliesi, si sta procedendo con nuove assunzioni, mentre a Taranto il problema resta irrisolto.

Un’altra criticità riguarda il mancato riconoscimento economico e contrattuale per gli operatori che svolgono mansioni superiori, aggravando il malcontento tra i dipendenti.

“La situazione è ormai insostenibile e mette a serio rischio l’intero servizio Sanitaservice. È necessario un intervento immediato per garantire il funzionamento della struttura e il benessere dei lavoratori”, conclude Scalera.

