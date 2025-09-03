Sanitaservice Foggia, La Salandra: “Assunti parenti di boss locali”

Nella Sanitaservice di Foggia, società in house dell’Asl Foggia, sarebbero stati assunti come personale ausiliario e autisti-soccorritori alcuni familiari di presunti esponenti della criminalità organizzata locale, con contratti a tempo determinato di tre mesi.

A denunciare la vicenda è Giandonato La Salandra, deputato di Fratelli d’Italia, che ha annunciato la richiesta di audizione in Commissione Antimafia dei vertici di Sanitaservice, dell’Asl e dell’assessore regionale alla Sanità. “Esprimo totale incredulità rispetto all’assunzione della sorella del boss Romito, ucciso nella strage di San Marco in Lamis in cui persero la vita i fratelli Luciani, e di un’altra familiare legata alle famiglie mafiose foggiane Francavilla e Lanza – ha dichiarato La Salandrs -. È una gestione oscura e vergognosa, già responsabile di gravi negligenze sul 118, come nel caso della cittadina di Vieste deceduta senza soccorsi adeguati”.

Sulla questione è intervenuto anche Antonio Nigri, direttore generale dell’Asl Foggia, che ha precisato: “Queste persone non hanno alcun rapporto diretto con Sanitaservice o con l’Asl, perché la selezione del personale è stata affidata a Randstad Italia Spa, società internazionale di somministrazione di lavoro”.

Nigri ha inoltre riferito che, dopo la segnalazione dei sindacati, l’Asl ha avvisato gli organi competenti e chiesto l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. “La società ha sostenuto di non essere obbligata per legge a farlo, ma abbiamo richiesto almeno autocertificazioni. Dai primi 30 controlli sono emerse irregolarità, per cui abbiamo chiesto l’immediata sospensione dei rapporti di lavoro”.

