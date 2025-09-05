Sanitaservice Foggia, Barone (M5S): “Assunzioni solo tramite concorsi”

“No ai contratti interinali, ci vuole trasparenza con procedure pubbliche”

Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul caso delle assunzioni interinali in Sanitaservice Foggia, giudicate non compatibili con i principi di trasparenza e merito che devono guidare la sanità pubblica.

“Le assunzioni non possono passare dalle agenzie di somministrazione, ma dai concorsi – ha dichiarato -. Quanto accaduto con ausiliari-pulitori, soccorritori e autisti soccorritori del 118 non deve più ripetersi. Senza le segnalazioni dell’USB, che ringrazio, non ci sarebbero stati controlli sui nominativi né le verifiche successivamente richieste dalla Asl”.

Barone ha sottolineato l’incongruenza di un ricorso sistematico ai contratti interinali, nonostante sia noto il piano del fabbisogno del personale e la necessità, puntuale ogni estate, di nuove assunzioni. “Lo scarico di responsabilità della Asl sull’agenzia interinale non è accettabile – ha aggiunto -, per questo chiederò un’audizione in Commissione Sanità con il direttore generale Nigri, l’amministratore di Sanitaservice Tomaro, un rappresentante di Randstad Italia e i sindacati di categoria, per chiarire i criteri di selezione, visto che per circa 110 posti sono arrivate oltre 2000 candidature”.

L’obiettivo, ha precisato la consigliera M5S, non è interferire nelle indagini in corso, ma garantire trasparenza e tutelare sia i lavoratori che l’immagine della stessa Sanitaservice: “Vogliamo chiarezza per difendere un’azienda e i suoi dipendenti che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dedizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts