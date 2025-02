Sanitaservice ASL Taranto: sindacati in pressing per le assunzioni

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL tornano a far sentire la propria voce per chiedere immediate assunzioni e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti di Sanitaservice ASL Taranto. Dopo l’incontro con la Direzione Strategica della ASL, le organizzazioni sindacali denunciano la mancanza di risposte concrete e annunciano nuove mobilitazioni.

118: ritardi sul premio COVID

La ASL ha ammesso di essere ancora in attesa degli elenchi completi dalle associazioni di volontariato per procedere al pagamento del premio COVID agli operatori del 118. I sindacati hanno sollecitato un intervento immediato per sbloccare la situazione.

Ausiliariato e pulizie: carenza di personale e carichi di lavoro insostenibili

Grave criticità è stata segnalata nel settore ausiliariato e pulizia, con un numero crescente di pensionamenti e dimissioni che non vengono rimpiazzati. L’età media avanzata e le limitazioni fisiche dei lavoratori rendono la situazione insostenibile. I sindacati hanno chiesto l’estensione del tempo pieno ai part-time e nuove assunzioni, ma la Direzione Generale ha dichiarato di voler intervenire solo per il nuovo ospedale San Cataldo, mettendo in dubbio la reale carenza di organico denunciata.

Sportelli CUP: personale insufficiente e continui spostamenti

Gli operatori degli sportelli CUP sono costretti a frequenti spostamenti per coprire le carenze di personale, mentre in altre province si procede con nuove assunzioni. La Direzione ha minimizzato il problema, invitando i lavoratori a un maggiore “senso di responsabilità”.

Amministrativi e informatici: mansioni superiori senza riconoscimenti

Persistono difficoltà per gli impiegati amministrativi e informatici, che svolgono compiti superiori senza adeguato riconoscimento economico. I sindacati hanno chiesto l’adozione di un sistema di progressioni, ma la ASL ha ribadito che non ci sono margini per aumenti di costo della commessa, mettendo in discussione la sostenibilità dell’internalizzazione.

Nuove mobilitazioni in vista

Di fronte alla mancanza di risposte concrete, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno deciso di intensificare la mobilitazione, chiedendo un’audizione in Terza Commissione Consiliare per affrontare le criticità di Sanitaservice a livello istituzionale. I sindacati invitano tutti i lavoratori a restare uniti nella lotta per ottenere soluzioni concrete e garantire un servizio efficiente ai cittadini.

